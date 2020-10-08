Печерский райсуд дал 2 месяца гауптвахты нацгвардейцу, который убил своего товарища
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"7 октября 2020 года решением Печерского районного суда. Киева подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г.. Киеву и Киевской области", - говорится в сообщении .
Как сообщалось, подозреваемый солдат НГУ нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Он избил своего товарища по службе и заставлял последнего отжиматься от пола. После отжиманий подозреваемый ударил солдата правой рукой в грудь. От полученного удара пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, скончался.
5 октября солдата задержали на следующий день ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
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