Печерский райсуд дал 2 месяца гауптвахты нацгвардейцу, который убил своего товарища

8 октября, 2020, 11:49

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения солдату Национальной гвардии Украины, который убил своего товарища ударом кулака в грудь

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"7 октября 2020 года решением Печерского районного суда. Киева подозреваемому военнослужащему НГУ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием его на гауптвахте Центрального управления Военной службы правопорядка по г.. Киеву и Киевской области", - говорится в сообщении .

Как сообщалось, подозреваемый солдат НГУ нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.

Он избил своего товарища по службе и заставлял последнего отжиматься от пола. После отжиманий подозреваемый ударил солдата правой рукой в грудь. От полученного удара пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, скончался.

5 октября солдата задержали на следующий день ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо