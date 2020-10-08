Определились потенциальные хозяева ЧМ-2030 по футболу

8 октября, 2020, 16:31

Испания и Португалия планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Об этом сообщает sport.ua.

Президент Испанской федерации футбола Луис Рубиалес и председатель Португальской федерации футбола и Фернанду Гомеш подписали символическое соглашение перед товарищеским матчем в Лиссабоне (0:0). Пока не сообщается, когда страны официально смогут подать заявку на проведение ЧМ.

Ранее желание провести совместно ЧМ-2030 выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. Свою готовность выражали также Болгария, Греция, Румыния и Сербия, Колумбия, Эквадор, Перу, Марокко и Египет.