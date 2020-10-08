 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоО локдауне речь не идет, - глава Минрегиона о переносе выборов

О локдауне речь не идет, - глава Минрегиона о переносе выборов

В Кабмине исключают введения повторного жесткого карантина из-за коронавируса

Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в интервью РБК-Украина .

Он напомнил, что выборы будут через три недели и их переносить не будут.

Читайте также: "Негативно влияет на экономику": Ляшко заявил, что вводить жесткий карантин нецелесообразно

"Конечно, мы исходим из объективной картины, которую имеем. Но 25 октября местами выборы пройдут. Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдаун не идет", - заявил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

8 октября, 2020 четверг

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать