О локдауне речь не идет, - глава Минрегиона о переносе выборов
8 октября, 2020, 09:20
В Кабмине исключают введения повторного жесткого карантина из-за коронавируса
Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в интервью РБК-Украина .
Он напомнил, что выборы будут через три недели и их переносить не будут.
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"Конечно, мы исходим из объективной картины, которую имеем. Но 25 октября местами выборы пройдут. Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдаун не идет", - заявил он.
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