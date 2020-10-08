Нидерланды проиграли Мексике в дебютном матче нового тренера

8 октября, 2020, 10:10

В дебютном матче Франка де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов, его команда дома уступила Мексике

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Амстердаме единственный гол на 60-й минуте за сборную Мексики забил Рауль Хименес.

Нидерланды, которые являются соперником сборной Украины по группе на Евро-2020, проиграли Мексике 0: 1.

Этот матч был дебютным в качестве главного тренера для Франка де Бура, который сменил на этом посту Рональда Кумана.

Товарищеский матч

7 октября

Нидерланды - Мексика 0: 1

Гол: Хименес, 60 (пен.)

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