Нидерланды проиграли Мексике в дебютном матче нового тренера
8 октября, 2020, 10:10
В дебютном матче Франка де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов, его команда дома уступила Мексике
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Амстердаме единственный гол на 60-й минуте за сборную Мексики забил Рауль Хименес.
Нидерланды, которые являются соперником сборной Украины по группе на Евро-2020, проиграли Мексике 0: 1.
Этот матч был дебютным в качестве главного тренера для Франка де Бура, который сменил на этом посту Рональда Кумана.
Товарищеский матч
7 октября
Нидерланды - Мексика 0: 1
Гол: Хименес, 60 (пен.)
- Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса
- Сборная Германии 7 октября сыграла на своем поле вничью с Турцией
- Кроме этого, Испания в среду сыграла в нулевую ничью с Португалией в Лиссабоне.
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