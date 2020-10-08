Неймар получил травму в сборной Бразилии
8 октября, 2020, 10:35
Форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ травмировался на тренировке национальной команды
Об этом сообщает ESPN .
Неймар почувствовал боль в пояснице на тренировке. Его отстранили от занятий, обследовали и начали физиотерапию. В течение суток врачи будут следить за состоянием бразильского форварда после чего определят дальнейшие действия.
Вероятно, Неймар пропустит матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии и Перу.
- 15 сентября стало известно, что Неймара могут дисквалифицировать на 7 матчей за удар испанского игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса в матче за ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры