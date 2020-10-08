Неймар получил травму в сборной Бразилии

8 октября, 2020, 10:35

Форвард сборной Бразилии и французского ПСЖ травмировался на тренировке национальной команды

Об этом сообщает ESPN .

Неймар почувствовал боль в пояснице на тренировке. Его отстранили от занятий, обследовали и начали физиотерапию. В течение суток врачи будут следить за состоянием бразильского форварда после чего определят дальнейшие действия.

Вероятно, Неймар пропустит матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии и Перу.

15 сентября стало известно, что Неймара могут дисквалифицировать на 7 матчей за удар испанского игрока "Марселя" Альваро Гонсалеса в матче за ПСЖ.

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