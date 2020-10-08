Нарушили политику "единого голоса": Шевченко объяснил, почему Совет НБУ сделала выговор Рожковой и Сологубу

8 октября, 2020, 12:45

По словам главы Национального банка Украины, Совет НБУ сделала выговор Рожковой и Сологубу за нарушение политики в отношении коммуникаций

Об этом Шевченко сказал в интервью ZN.ua.

"Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке", - цитирует издание слова Шевченко.

Он подчеркнул, что эта стратегия является обязательным для всех сотрудников НБУ без исключения и независимо от должности.

"Одним из принципов этой стратегии является политика" Единого голоса "(One voice policy). Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Поскольку различие в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка ложные ожидания, а, соответственно, и не способствует построению доверия к действиям центрального банка ", - пояснил Шевченко.

Он добавил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может повредить нашему взаимопониманию с международным партнерами, особенно актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас.

"Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка", - отметил Шевченко.

Он также отметил, что "это история о возбуждении внутренних процедур, а не о политическом давлении".

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявила выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василий Горбаль, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичные выступления.

Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".

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