Нарушили политику "единого голоса": Шевченко объяснил, почему Совет НБУ сделала выговор Рожковой и Сологубу
Об этом Шевченко сказал в интервью ZN.ua.
"Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке", - цитирует издание слова Шевченко.
Он подчеркнул, что эта стратегия является обязательным для всех сотрудников НБУ без исключения и независимо от должности.
"Одним из принципов этой стратегии является политика" Единого голоса "(One voice policy). Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Поскольку различие в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка ложные ожидания, а, соответственно, и не способствует построению доверия к действиям центрального банка ", - пояснил Шевченко.
Он добавил, что высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может повредить нашему взаимопониманию с международным партнерами, особенно актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас.
"Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета Национального банка", - отметил Шевченко.
Он также отметил, что "это история о возбуждении внутренних процедур, а не о политическом давлении".
- Напомним, 5 октября Совет НБУ объявила выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.
- По словам члена Совета Национального банка Украины Василий Горбаль, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичные выступления.
- Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".
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