Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш"
Об этом сообщает пресс служба Национального совета телевидения и радиовещания.
В Нацсовете напомнили, что телеканал "Наш" 25 сентября транслировал интерактивное голосование с предложением зрителям ответить на вопрос "Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию мира?" С вариантами ответов "да" или "нет". Ответы предлагали давать по телефону. Когда канал обнародовал окончательные результаты опроса, он не привел статистических данных о количестве участников опроса.
"Полученные данные без уточнения методики могут ввести в заблуждение зрителей канала, украинскую общественность в отношении значительной поддержки населением Украины политики Путина", - сказал ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, информирует Детектор медиа.
Нацсовет усматривает в действиях канала "Наш" признаки нарушения закона "О телевидении и радиовещании".
Члены Нацсовета единогласно поддержали проведение внеплановой проверки канала "Наш".
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры