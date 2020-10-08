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Espreso.tvОбществоНацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш"

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Наш"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 8 октября назначил внеплановую проверку телеканала "Наш" (ООО "Наш 365") из-за признаков пропаганды войны и органов государства-агрессора

Об этом сообщает пресс служба Национального совета телевидения и радиовещания.

В Нацсовете напомнили, что телеканал "Наш" 25 сентября транслировал интерактивное голосование с предложением зрителям ответить на вопрос "Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию мира?" С вариантами ответов "да" или "нет". Ответы предлагали давать по телефону. Когда канал обнародовал окончательные результаты опроса, он не привел статистических данных о количестве участников опроса.

"Полученные данные без уточнения методики могут ввести в заблуждение зрителей канала, украинскую общественность в отношении значительной поддержки населением Украины политики Путина", - сказал ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, информирует Детектор медиа.

Нацсовет усматривает в действиях канала "Наш" признаки нарушения закона "О телевидении и радиовещании".

Члены Нацсовета единогласно поддержали проведение внеплановой проверки канала "Наш".

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