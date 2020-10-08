НАБУ и СБУ проводят обыски из-за продажи барж "Дунайского пароходства"
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Детективы НАБУ совместно с СБУ проводят обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" понесло убытки в особо крупных размерах.
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"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЗАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу. Предыдущая правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019", - пояснили в антикоррупционном бюро.
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