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Espreso.tvОбществоНАБУ и СБУ проводят обыски из-за продажи барж "Дунайского пароходства"

НАБУ и СБУ проводят обыски из-за продажи барж "Дунайского пароходства"

8 октября проводятся массовые обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, которые нанесли "Дунайскому пароходству" убытки в особо крупных размерах

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ совместно с СБУ проводят обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" понесло убытки в особо крупных размерах.

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"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЗАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу. Предыдущая правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019", - пояснили в антикоррупционном бюро.

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