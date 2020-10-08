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Espreso.tvЭкономикаНа яблоки выросла из-за отсутствия на рынке зимних сортов, - эксперт

На яблоки выросла из-за отсутствия на рынке зимних сортов, - эксперт

В октябре цены на яблоки несколько выросли, так как фермеры до сих пор не собрали зимние сорта. В конце месяца ожидается снижение стоимости этого фрукта

Об этом рассказала Татьяна Гетьман, аналитик продовольственных рынков, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале Еспресо.

"В октябре цена стабилизировалась после снижения в сентябре. Связано это с тем, что задерживается сам сезон сбора яблок. В это время в предыдущие годы на рынке уже было зимнее яблоко, которое фермеры не планировали хранить. Они сразу его продавали. Это увеличивало конкуренцию на рынке и цена снижалась", - сказала Гетьман.

По ее словам, сейчас продают преимущественно осенние сорта яблок.

"Мы надеемся, что ближе к концу месяца зимнее яблоко все-таки появится на рынке, это немного придавит цены", - отметила експертка.

  • Ранее тогда и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, с какими болезнями помогают бороться яблоки. В частности, они снижают риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта. Яблоки также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предотвращает колебания уровня сахара

 

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