На яблоки выросла из-за отсутствия на рынке зимних сортов, - эксперт
8 октября, 2020, 19:41
В октябре цены на яблоки несколько выросли, так как фермеры до сих пор не собрали зимние сорта. В конце месяца ожидается снижение стоимости этого фрукта
Об этом рассказала Татьяна Гетьман, аналитик продовольственных рынков, в эфире программы "Агро Экспресс" на телеканале Еспресо.
"В октябре цена стабилизировалась после снижения в сентябре. Связано это с тем, что задерживается сам сезон сбора яблок. В это время в предыдущие годы на рынке уже было зимнее яблоко, которое фермеры не планировали хранить. Они сразу его продавали. Это увеличивало конкуренцию на рынке и цена снижалась", - сказала Гетьман.
По ее словам, сейчас продают преимущественно осенние сорта яблок.
"Мы надеемся, что ближе к концу месяца зимнее яблоко все-таки появится на рынке, это немного придавит цены", - отметила експертка.
- Ранее тогда и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, с какими болезнями помогают бороться яблоки. В частности, они снижают риски рака легких, а также колоректального рака, молочной железы и желудочно-кишечного тракта. Яблоки также уменьшают проявления астмы, болезни Альцгеймера, а клетчатка препятствует атеросклерозу и предотвращает колебания уровня сахара
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