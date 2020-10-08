На Николаевщине столкнулись пять грузовиков и две легковушки: есть пострадавший

8 октября, 2020, 19:34

На трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевской области произошло ДТП с участием пяти грузовиков и двух легковушек

Об этом сообщает управление ГСЧС в Николаевской области.

"8 октября в 15:26 на линию "101" сообщили о дорожно-транспортном происшествии на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск. Столкновение автомобилей произошло около поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в ДТП столкнулись пять грузовиков (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобиля (KIA Carens и FORD Mondeo).

На месте выяснилось, что водитель одной из фур заблокирован, его освободили при помощи специального оборудования. Каретой скорой помощи пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Фото: mk.dsns.gov.ua

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