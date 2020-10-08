На Харьковщине спасатели ликвидировали два пожара, которые перебросились с территории России
8 октября, 2020, 17:04
В Харьковской области пограничники и спасатели за минувшие сутки потушили два пожара, которые перебросились с территории РФ
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Вчера пограничники совместно с подразделениями ГСЧС тушили пожары, перебросившиеся из России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первій пожар спасатели заметили недалеко от населенного пункта Ветеринарное. Он возник на территории России, но ветер перенес огонь на территорию Украины.
В свою очередь второй пожар был зафиксирован уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в километре от границы с РФ.
Сообщается, что сейчас оба пожара ликвидированы.
- Напомним, в Рязанской области РФ произошел пожар на территории воинской части, слышны взрывы. Из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек .
- В Луганской области по состоянию на 9 утра, 8 октября, потушили все очаги пожара.
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