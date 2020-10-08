На Харьковщине спасатели ликвидировали два пожара, которые перебросились с территории России

8 октября, 2020, 17:04

В Харьковской области пограничники и спасатели за минувшие сутки потушили два пожара, которые перебросились с территории РФ

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники совместно с подразделениями ГСЧС тушили пожары, перебросившиеся из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первій пожар спасатели заметили недалеко от населенного пункта Ветеринарное. Он возник на территории России, но ветер перенес огонь на территорию Украины.

В свою очередь второй пожар был зафиксирован уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в километре от границы с РФ.

Сообщается, что сейчас оба пожара ликвидированы.

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