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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине спасатели ликвидировали два пожара, которые перебросились с территории России

На Харьковщине спасатели ликвидировали два пожара, которые перебросились с территории России


фото: dpsu.gov.ua
В Харьковской области пограничники и спасатели за минувшие сутки потушили два пожара, которые перебросились с территории РФ

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники совместно с подразделениями ГСЧС тушили пожары, перебросившиеся  из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первій пожар спасатели заметили недалеко от населенного пункта Ветеринарное. Он возник на территории России, но ветер перенес огонь на территорию Украины.

В свою очередь второй пожар был зафиксирован уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в километре от границы с РФ.

Сообщается, что сейчас оба пожара ликвидированы.

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