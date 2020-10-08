На Донбассе оккупанты трижды нарушили перемирие
8 октября, 2020, 18:40
В четверг, 8 октября, на Донбассе боевики трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески из стрелкового оружия.
Также враждебные обстрелы были зафиксированы вблизи Опытного. Боевики при помощи противотанкового гранатомета дистанционно минировали территорию вблизи украинских позиций.
"Враждебные провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских военных нет.
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