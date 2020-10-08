МАУ запретила пассажирам использование респираторов, но усилила масочный режим

8 октября, 2020, 15:40

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запретила пассажирам использовать клапанные респираторы, но сделала обязательным ношение медицинских масок

Об этом пресс-служба МАУ сообщила в Facebook.

Согласно сообщению, МАУ с 12 октября обновляет меры безопасности для пассажиров.

Речь идет, в частности, о том, что ношение масок станет обязательным для всех пассажиров от шести лет.

Кроме того, пассажирам будет запрещено использовать респираторы с клапанами выдоха, поскольку через него однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

В то же время, добавили в пресс-службе, защитные маски разрешено не использовать пассажирам, имеющим трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру не позволено носить маску. В таком случае, пассажир при регистрации или посадке должен обязательно предоставить подтверждающую справку от врача и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. При этом результат теста необходимо получить не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

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