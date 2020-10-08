Ляшко: бригады скорой и семейные врачи получат экспресс-тесты на COVID-19

8 октября, 2020, 17:30

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что у семейных врачей и бригад скорой через две-три недели появятся экспресс-тесты на антиген для выявления коронавируса

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низовом уровне. Речь идет об экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, у которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР", - отметил Ляшко.

Он отметил, что экспресс-тест будут делать так же как и ПЦР - у пациента будут брать мазок из носоглотки для размещения в пробирке и выделения РНК. Затем жидкость из пробирки будут наносить на тест-систему, которая и будет показывать: есть COVID-19 или нет.

Напомним, в течение суток 7 октября было зафиксировано 5 397 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Кроме того, 93 пациентов умерли, 2 263 - выздоровели.

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