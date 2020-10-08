Киев должен попасть в "оранжевую" зону карантина, - председатель городской санитарно-эпидемиологической службы
Об этом РБК-Украина сообщил руководитель управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева Олег Рубан.
Новое карантинное зонирования должны утвердить государственных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября.
"Город Киев попадает в" оранжевую "зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.
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Рубан объяснил, если заполненность коек свыше 60% будет держаться дольше 5 суток, меры усилят.
"У нас (в Киеве - ред.) это только началось. Может быть и" красная "(зона - ред.), но основная задача - не допустить этого ... Ежедневно проводится увеличение кроватьфонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных меры ", - добавил он.
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