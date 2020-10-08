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Espreso.tvОбществоКиев должен попасть в "оранжевую" зону карантина, - председатель городской санитарно-эпидемиологической службы

Киев должен попасть в "оранжевую" зону карантина, - председатель городской санитарно-эпидемиологической службы


фото: reuters
Киев при новом распределении на карантинные зоны попадет в "оранжевую"

Об этом РБК-Украина сообщил руководитель управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева Олег Рубан.

Новое карантинное зонирования должны утвердить государственных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС 8 октября.

"Город Киев попадает в" оранжевую "зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.

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Рубан объяснил, если заполненность коек свыше 60% будет держаться дольше 5 суток, меры усилят.

"У нас (в Киеве - ред.) это только началось. Может быть и" красная "(зона - ред.), но основная задача - не допустить этого ... Ежедневно проводится увеличение кроватьфонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных меры ", - добавил он.

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