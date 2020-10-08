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Espreso.tvОбществоКрупнейшая в мире античная мозаика в древней Антиохии, что в Турции, пошла волнами от проседания

Крупнейшая в мире античная мозаика в древней Антиохии, что в Турции, пошла волнами от проседания


фото: facebook.com/WeDigHeritage
В Турции мозаика времен Римской империи размером в 1050 квадратных метров просела и ушла волнами

Об этом сообщили в ассоциации археологии и наследия.

Крупнейшая в мире мозаика из одноэтажным покрытием, которая найдена в 2012 году во время строительства отеля, просела и ушла волнами.

В мозаике Пегас было обнаружено 160 различных оттенков камня.

Она построена в центре древней Антиохии, третьем крупнейшем городе в Римской империи после Рима и Александрии.

 

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