Крупнейшая в мире античная мозаика в древней Антиохии, что в Турции, пошла волнами от проседания

8 октября, 2020, 12:44

В Турции мозаика времен Римской империи размером в 1050 квадратных метров просела и ушла волнами

Об этом сообщили в ассоциации археологии и наследия.

Крупнейшая в мире мозаика из одноэтажным покрытием, которая найдена в 2012 году во время строительства отеля, просела и ушла волнами.

В мозаике Пегас было обнаружено 160 различных оттенков камня.

Она построена в центре древней Антиохии, третьем крупнейшем городе в Римской империи после Рима и Александрии.