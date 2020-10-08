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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине заняты 2/3 коек первой волны, - МОЗ

Коронавирус: в Украине заняты 2/3 коек первой волны, - МОЗ


фото: reuters
В Украине заняты почти 32 тыс. больничных коек первой волны пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19

Об этом свидетельствуют данные МОЗ .

Большая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской - 177%, Донецкой - 96,8%, Одесской - 80,8% и Луганской - 76%, областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных коек, что составляет 66,2% от всех кроватей первой волны.

  • По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине зафиксировано 244 734 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 4690 - летальные, 108233 человека выздоровели.

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