Коронавирус: в Одессе разворачивают еще 100 коек для инфицированных
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"В горбольнице №8 состоялось выездное совещание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включения больницы в план перепрофилирования коечного фонда", - отмечается в сообщении.
В частности, обсужден план действий по обеспечению этого медучреждения всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с этим диагнозом. Мэрия обеспечит больницу кислородом, установками криоцилиндров и разводкой кислорода по палатам, а также автономным дизель-генератором.
Кроме того, медучреждение оборудуют кислородными концентраторами. Решено также разработать "маршрут пациента" и схему зонирования помещений больницы для разделения потоков больных.
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