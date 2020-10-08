Коронавирус: в Одессе разворачивают еще 100 коек для инфицированных

8 октября, 2020, 21:22

Руководство Одесского горсовета решило перепрофилировать еще 90 коек для лечения пациентов с COVID-19, а также дополнительно разместить 10 коек в отделении интенсивной терапии

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В горбольнице №8 состоялось выездное совещание по вопросам организации работы в условиях эпидемии COVID-19 и включения больницы в план перепрофилирования коечного фонда", - отмечается в сообщении.

В частности, обсужден план действий по обеспечению этого медучреждения всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с этим диагнозом. Мэрия обеспечит больницу кислородом, установками криоцилиндров и разводкой кислорода по палатам, а также автономным дизель-генератором.

Кроме того, медучреждение оборудуют кислородными концентраторами. Решено также разработать "маршрут пациента" и схему зонирования помещений больницы для разделения потоков больных.

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