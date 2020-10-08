Коломойский шантажирует Зеленского выводом "своих" нардепов из "Слуги", требуя премьерское кресло для Игоря Палицы, - СМИ

8 октября, 2020, 13:43

Олигарх Игорь Коломойский шантажирует президента Владимира Зеленского выводом "своей" группы депутатов из "Слуги народа"

Об этом сообщает УП с ссылкой на неназванных депутатов "Слуги народа",

"Не секрет, что у Коломойского есть много своих в "Слуге ". Сейчас их стало еще больше: кому-то помогли, кому-то" принесли ". Думаю, в нашей фракции в него уже людей под 40. Если добавить сюда " а будущее ", то в Раде Коломойский может собрать 60-70 голосов ", - отметил один из депутатов.

По данным источников, продолжаются переговоры между Офисом президента и депутатской группой "За будущее", которой занимается в Раде партнер Коломойского Игорь Палица.

"Беня немного шантажирует Зеленского, что выведет своих со "Слуги народа" и развалит коалицию. А вместо этого предлагает " усилить " ее за счет вхождения группы" За будущее ", - рассказывает источник.

Журналисты отмечают, что суть - заставить Зеленского поделиться властью с "проверенными профессионалами"

"В частности отдать кресло премьера или вице-премьера Палицы", - говорится в статье.