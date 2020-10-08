КГГА внесла "летающую тарелку" на Лыбидской в реестр памятников архитектуры
Об этом говорится на сайте КГГА.
Отмечается, что Департамент охраны культурного наследия КГГА внес Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, 180 ( "Тарелка" на Лыбидской) в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.
Следующим шагом будет предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесение в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
"Это должно произойти как можно быстрее. Ведь здание института является одним из ярких примеров советского модернизма, воплощенного архитектором Флорианом Юрьевым", - говорится в сообщении.
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