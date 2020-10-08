Карантин: в Кировоградской области запретили массовые мероприятия
8 октября, 2020, 18:08
Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине запретили массовые мероприятия в Кировоградской области. Решение принято несмотря на то, что регион находится в "зеленой" зоне
Об этом в Telegram сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.
"Вопрос инициировал я из-за обострения эпидемической ситуации в Украине и возможного обострение в регионе. Да, мы в "зеленой" зоне и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, что это правильный шаг", - отметил Назаренко.
Он уточнил, что запрет вступает в силу с 9 октября.
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