ГСЧС предупредила о паводках в западных областях в связи с осадками
8 октября, 2020, 08:03
В западных областях Украины 8-9 октября ожидается повышение уровней воды в реках
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"8-9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8:00 7 октября), без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко , 8 октября в Украине дожди наиболее вероятны у западных областях, а также в Житомирской, Киевской, в Винницкой области и местами в Одесской области.
В Киеве 8 октября ожидается влажная облачная погода с порывистым ветром и периодическими дождями.
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