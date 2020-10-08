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Espreso.tvОбществоГСЧС предупредила о паводках в западных областях в связи с осадками

ГСЧС предупредила о паводках в западных областях в связи с осадками

В западных областях Украины 8-9 октября ожидается повышение уровней воды в реках

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8-9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями (на 8:00 7 октября), без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко , 8 октября в Украине дожди наиболее вероятны у западных областях, а также в Житомирской, Киевской, в Винницкой области и местами в Одесской области.

В Киеве 8 октября ожидается влажная облачная погода с порывистым ветром и периодическими дождями.

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