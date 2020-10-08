ГБР разоблачило правоохранителей на краже арестованных контрафактных сигарет

8 октября, 2020, 11:19

Государственное бюро расследований открыло производство относительно кражи правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, ГБР при осуществлении досдового расследование провел инвентаризацию контрафактных сигарет, которые были арестованы и хранились на специализированных складах.

"Во время обследования указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по собранным материалам следователи ГБР открыли уголовное производство по факту присвоения правоохранителями совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества.

В ведомстве добавили, что Офис генпрокурора передал дело по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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