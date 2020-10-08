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Espreso.tvВыборы 2020Филатов поделился фото нападавших на него и обратился к Зеленскому: "Это опора Вашего режима"

Филатов поделился фото нападавших на него и обратился к Зеленскому: "Это опора Вашего режима"


фото: /www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088
Мэр Днипра Борис Филатов заявил, что обращается к Владимиру Зеленского как к гаранту Конституции и назвал нападавших на себя людьми его политических партнеров

Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал в Facebook.

"Уважаемый Владимир Александрович, прошу расценивать этот пост, как публичное обращение к Вам как к Гаранту Конституции. Вглядитесь в лица этих людей - это опора Вашего режима. Да, да, именно Вашего режима беззакония и вседозволенности, которое творится в Днепропетровской области во время избирательной кампании", - обратился к Зеленского Филатов.

Он обнародовал фото четырех нападавших и съемочной группы "1+1", которая оказалась рядом во время нападения.

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"Эти люди - это люди Ваших политических партнеров: Игоря Коломойского и Александра Петровского. Людей, которым вы отдали на откуп франшизу своей политической партии "Слуга народа". Между прочим, партии власти.
Эти люди - это люди телеканала, на котором Вы и никто другой, рассказывали годами будущим избирателям, какой Вы молодец и как измените страну", - заявил мэр Днипра.

По словам Филатова, съемочная группа и титушки действовали заодно с целью срыва избирательного процесса в городе и области.

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