Филатов поделился фото нападавших на него и обратился к Зеленскому: "Это опора Вашего режима"
Об этом мэр Днипра Борис Филатов написал в Facebook.
"Уважаемый Владимир Александрович, прошу расценивать этот пост, как публичное обращение к Вам как к Гаранту Конституции. Вглядитесь в лица этих людей - это опора Вашего режима. Да, да, именно Вашего режима беззакония и вседозволенности, которое творится в Днепропетровской области во время избирательной кампании", - обратился к Зеленского Филатов.
Он обнародовал фото четырех нападавших и съемочной группы "1+1", которая оказалась рядом во время нападения.
Читайте также: "Коломойский, ты мразь!": Мэр Днепра Филатов заявил, что на него напали, когда рядом была съемочная группа "плюсов"
По словам Филатова, съемочная группа и титушки действовали заодно с целью срыва избирательного процесса в городе и области.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры