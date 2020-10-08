Европейская бизнес ассоциация призвала Раду не отменять мораторий на проверки бизнеса

8 октября, 2020, 18:04

8 октября Европейская бизнес ассоциация призвала Верховную Раду Украины не отменять мораторий на проверки бизнеса, чтобы не усложнять его работу в кризисных условиях

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В ЕБА отметили, что 7 октября в СМИ распространили информацию об обращении Службы безопасности Украины в Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

"Бизнес взволновала данная ситуация - как с законопроектом №4101 об увеличении фискального давления, о чем в ЕБА уже неоднократно говорили, так и информация относительно заявления от Службы безопасности Украины. Сейчас однозначно не время создавать дополнительные нагрузки для работы легального бизнеса. Ведь карантин никто не отменял и бизнес до сих пор не встал полноценно на ноги. а предлагаемые изменения, очевидно, не будут стимулировать улучшение экономической ситуации у бизнеса, но все же могут больше связывать руки прозрачным компаниям", - говорится в заявлении.

Компании-члены Ассоциации отметили, что в результате внедрения подобных предложений, государственные контролирующие органы потенциально будут вынуждены "решать задачи по агрессивному привлечению средств в бюджет".

"Сообщество призывает Верховную Раду воздержаться от введения норм, которые могут стать дополнительным инструментом давления на бизнес. Так, важно не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять в это непростое время. Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан и мы все же продемонстрируем, что являемся цивилизованной европейской страной, поддерживающей, а не еще больше блокирующей деятельность бизнеса в период кризиса!" - заявили в Ассоциации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо