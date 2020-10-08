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Espreso.tvЭкономикаЕвропарламент разрешил Украине экспортировать семена зерновых в ЕС

Европарламент разрешил Украине экспортировать семена зерновых в ЕС


фото: growhow.in.ua
Депутаты Европейского парламента приняли решение о предоставлении разрешения Украине экспортировать семена в Европейский Союз

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно сообщению, соответствующее решение поддержал 491 депутат, а в дальнейшем его должен поддержать Совет ЕС.

"В случае положительного голосования в Совете ЕС оно вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно объяснению решению, его принятие будет способствовать увеличению торговли между Украиной и ЕС. Речь идет что инвестируя в производство семян в Украине, компании из ЕС пытаются диверсифицировать зоны своего производства семян во всей Европе, чтобы снизить риски выращивания только в одной климатической зоне.

В издании объяснили, что Евросоюз признает национальные условия выращивания и сертификации семян в ряде третьих стран как эквивалентные тем, которые действуют на территории ЕС. До сих пор Украина не было в этом списке, из-за чего она не может экспортировать семена зерновых в Евросоюз. Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой добавить страну в список.

В 2015 году Еврокомиссия провела проверку стандартов, применяемых в Украине. По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом.

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