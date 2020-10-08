Еврокомиссия подписала контракт на закупку лекарств от COVID-19

8 октября, 2020, 16:07

Европейская комиссия подписала соглашение с американской компанией Gilead о поставках лекарств Remdesivir для лечения около 3 400 пациентов от COVID-19

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters .

Представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель договорился с Gilead о поставках почти 20 300 дополнительных доз лекарств, "которые помогут почти 3 400 пациентам", стоимость сделки - 7 млн евро.

Это дополнение к 30 тыс. курсов лечения, которые предназначались для удовлетворения потребностей стран в течение августа и сентября.

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Remdesivir обычно дают тяжелобольным пациентам.

Remdesivir и стероид Дексаметазон сегодня являются единственными разрешенными средствами для лечения болезни COVID-19 в Европе.