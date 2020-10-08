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Espreso.tvОбществоЭкс-политзаключенному Кольченко отменили наказание за схватки под посольством Беларуси

Экс-политзаключенному Кольченко отменили наказание за схватки под посольством Беларуси


фото: ukrinform
Киевский апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции при назначении экс-узнику Кремля Александру Кольченко 40 часов общественных работ

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Постановление отменено, производство - закрыто", - сказала Геведзе.

Отметим, что 10 августа украинские активисты проводили под посольством Беларуси акцию солидарности с белорусским народом. Произошли столкновения между ее участниками и полицией, правоохранители задержали нескольких человек.

Среди задержанных был бывший узник Кремля Александр Кольченко.

Полицейские составили административные протоколы на пятерых человек в связи с "нарушением правопорядка" у посольства Беларуси в Киеве.

11 августа суд первой инстанции приговорил Кольченко 40 часов общественных работ.

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