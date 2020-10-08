Экс-политзаключенному Кольченко отменили наказание за схватки под посольством Беларуси
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
"Постановление отменено, производство - закрыто", - сказала Геведзе.
Отметим, что 10 августа украинские активисты проводили под посольством Беларуси акцию солидарности с белорусским народом. Произошли столкновения между ее участниками и полицией, правоохранители задержали нескольких человек.
Среди задержанных был бывший узник Кремля Александр Кольченко.
Полицейские составили административные протоколы на пятерых человек в связи с "нарушением правопорядка" у посольства Беларуси в Киеве.
11 августа суд первой инстанции приговорил Кольченко 40 часов общественных работ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры