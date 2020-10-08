Дуров: Apple требует заблокировать Telegram-каналы, где белорусы публикуют данные силовиков, подавляющих протесты

8 октября, 2020, 17:00

8 октября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Apple требует удалить из него 3 канала, где публикуются персональные данные силовиков и сотрудников государственных СМИ

Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Telegram.

"Apple просит, чтобы мы закрыли 3 канала, по которым жители Беларуси разоблачали лица своих угнетателей", - написал Дуров.

Речь идет о каналах @karatelibelarusi (73 тыс. подписчиков) @chatpartizan (чат, более 1 тыс. подписчиков) и @belarusassholes (свыше 20 тыс.).

По словам владельца Telegram, корпорацию Apple беспокоит то, что публикация личной информации правоохранителей и пропагандистов может подстрекать к насилию.

"Я думаю, что эта ситуация не является черно-белой, и, скорее всего, каналы останутся, но, как правило, Apple не предлагает большого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", - добавил Дуров.

Отметим, по состоянию на 16:55 8 октября, каналы работают с устройств Apple в Украине.

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