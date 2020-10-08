Бизнес в сфере обслуживания должен полностью перейти на украинский язык с января 2021 года - языковой омбудсмен

8 октября, 2020, 15:22

Бизнес с 16 января 2021 года должен будет обслуживать потребителей и предоставлять им информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке

Об этом сообщает Правительственный портал.

"С 16 января следующего года сфера обслуживания должна полностью пользоваться государственным языком", - цитирует пресс-служба слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

Все предприятия должны будут обслуживать потребителей и предоставлять им информацию о товарах и услугах исключительно на украинском языке в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Креминь также напомнил, что ряд положений закона уже вступил в силу. Так, с 16 января 2020 язык рекламы, в частности политической, должен быть только на украинском; с 16 июля - названия аэропортов, станций, остановок, техническая и проектная документация, язык делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности юридических лиц, а с 1 сентября все школы должны были перейти на украинский.

Языковой омбудсмен также отметил, что языковой закон - не помеха, а дополнительная возможность для бизнеса.

"Как видим, ответственность бизнеса и уважение к украинскому законодательству получает огромную поддержку общества", - пояснил Кремень.

Он отметил, что речь идет, в частности, о появлении аудиогида на украинском языке в венском Музее истории искусств и изменении транслитерации Kiev на Kyiv в англоязычной Википедии.

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