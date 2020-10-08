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Espreso.tvМирБолгария также решила отозвать своего посла из Беларуси

Болгария также решила отозвать своего посла из Беларуси

Болгария заявила об отзыве своего посла в Минске для консультаций вслед за рядом стран ЕС, которые уже объявили о таком шаге

Об этом информирует БГНЕС со ссылкой на заявление главы МИД Болгарии Екатерины Захариевой на форуме GLOBSEC в Братиславе, передает Укринформ.

"Сегодня наш посол в Минске Георги Васильев передал ноту министерству иностранных дел Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его для консультаций", - сообщила Захариева.

Сообщается, что руководительница болгарского внешнеполитического ведомства встретилась во время братиславского форума со Светланой Тихановской.

Захариева назвала решение "знаком солидарности с Польшей и Литвой".

Министр также повторила свой призыв к Минску немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных во время мирных акций протеста, а также провести новые свободные выборы.

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