Более четверти граждан Украины находятся за чертой бедности, - Денисова

8 октября, 2020, 16:41

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, более четверти украинцев находятся за чертой бедности

Об этом сообщила пресс-служба Денисовой.

"Более четверти населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата - 176 долларов", - говорится в сообщении.

По ее словам, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.

Она также отметила, что в Украине на 24% выросла задолженность по выплате заработной платы - до $200 млн.

Кроме того, Денисова отметила, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста - пенсию ниже или на уровне пределы монетарной бедности получают 80% украинских пенсионеров.

Денисова также добавила, что в условиях пандемии COVID-19 проблема бедности усилилась из-за роста уровня безработицы, отсутствия надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничения доступа к онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.

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