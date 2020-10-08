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Espreso.tvСпортБеринчик защитил титул чемпиона WBO

Беринчик защитил титул чемпиона WBO


фото: Getty Images
Украинец Денис Беринчик победил румына Виорела Симиона в бою за титул WBO International в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Беринчик четвертый раз защищал титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг). В 8 раунде украинец победил румына техническим нокаутом, после чего Симион отказался продолжать бой.

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За 16 лет в профессиональной карьере 38-летний соперник украинца - Виорел Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения.

На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

  • Напомним, 6 октября Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе.

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