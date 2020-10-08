Беринчик вышел на ринг в футболке луганской "Зари"

8 октября, 2020, 22:45

Украинец Денис Беринчик вышел в футболке луганской "Зари" на бой против румына Виорела Симиона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Боксеры бьются за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг). Поединок транслирует Медиасервис Megogo.

За 16 лет в профессиональной карьере 38-летний соперник украинца - Виорел Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения.

На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, 6 октября Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb