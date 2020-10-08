Беринчик вышел на ринг в футболке луганской "Зари"
8 октября, 2020, 22:45
Украинец Денис Беринчик вышел в футболке луганской "Зари" на бой против румына Виорела Симиона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Боксеры бьются за титул WBO International в легком весе (до 61,2 кг). Поединок транслирует Медиасервис Megogo.
За 16 лет в профессиональной карьере 38-летний соперник украинца - Виорел Симион провел 25 боев. Из них в 22-х одержал победы (9 нокаутом) и еще в 3-х потерпел поражения.
На счету 32-летнего Беринчика 13 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.
- Напомним, 6 октября Денис Беринчик и его соперник румын Виорел Симион провели открытую тренировку перед боем за титул WBO International в легком весе.
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