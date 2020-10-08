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Espreso.tvОбществоАзербайджан заявил об обстреле Арменией с "Точки-У" удаленного от фронта города Барда и ранении мирных жителей

Азербайджан заявил об обстреле Арменией с "Точки-У" удаленного от фронта города Барда и ранении мирных жителей


фото: reuters
8 октября о 11:00 в городе Барда в 30 км от фронта было уничтожено кафе и обстреляна школа

Об этом сообщает агенст apa.az со ссылкой на Генпрокуратуру и Минобороны Азербайджана.

"С 10:00 8 октября 2020 года вооруженные силы страны-оккупанта обстреляли Бардинський район по различным направлениям, нацеливаясь на населенные пункты и гражданское население", - отметили в прокуратуре.

8 октября 2020 у 11:00 в результате падения ракеты на территорию расположенного в центре Барды ресторана "Qədim Bərdə" два человека получили различные телесные ранения и были госпитализированы.

В то же время, ракеты, упавшие недалеко от средней школы №5 города Барда, нанесли серьезный ущерб зданию школы и многочисленным транспортным средствам, пострадали 5 человек.

В Минообороны Азербайджана заявили, что город был обстрелян из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Видео с места обстрела

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