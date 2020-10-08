Автор дубля в ворота сборной Украины после игры взял автограф у Шевченко. ФОТО

8 октября, 2020, 14:16

Форвард сборной Франции Оливье Жиру после разгрома Украины в товарищеском матче взял автограф у главного тренера соперников Андрея Шевченко

Об этом сообщает Goal в twitter.

Жиру, который забил в ворота сборной Украины два гола и помог Франции победить 7: 1, признался, что Шевченко был его любимым футболистом в детстве.

"Когда я был подростком, он был одним из моих любимых игроков, а то и любимым. Я поздоровался с ним после игры. Попросил у него футболку с автографом, потому что я его большой поклонник. Это очень много значит для меня", - сказал Жиру.

Giroud on Shevchenko: "He was one of my favourite players, if not my favourite when I was a teenager.



"I greeted him after the game ... I asked him for his signed shirt because I'm a huge fan. It means a lot to me."

[TF1] pic.twitter.com/730y4RSrmO - Goal (@goal) October 8, 2020

Напомним, 7 октября в товарищеском матче сборная Франции разгромила Украину со счетом 7: 1.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что причиной разгромного поражения от Франции в товарищеском матче стали кадровые проблемы , которые возникли из-за вспышки в команде коронавируса

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