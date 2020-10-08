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Espreso.tvСпортАвтор дубля в ворота сборной Украины после игры взял автограф у Шевченко. ФОТО

Автор дубля в ворота сборной Украины после игры взял автограф у Шевченко. ФОТО


фото: Getty Images
Форвард сборной Франции Оливье Жиру после разгрома Украины в товарищеском матче взял автограф у главного тренера соперников Андрея Шевченко

Об этом сообщает Goal в twitter.

Жиру, который забил в ворота сборной Украины два гола и помог Франции победить 7: 1, признался, что Шевченко был его любимым футболистом в детстве.

"Когда я был подростком, он был одним из моих любимых игроков, а то и любимым. Я поздоровался с ним после игры. Попросил у него футболку с автографом, потому что я его большой поклонник. Это очень много значит для меня", - сказал Жиру.

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