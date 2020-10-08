Атака на партию "За будущее". В Киеве ночью расклеили баннеры с Коломойским (фото)

8 октября, 2020, 13:39

Плакаты с фотографиями олигарха расклеены в центре Киева

На Парковой дороге в Печерском районе Киева неизвестные заклеили ситилайты плакатами с рекламой партии "За будущее" с фотографией олигарха Игоря Коломойского, пишет Gazeta.ua .

Фото ситилайтов появились сегодня, 8 октября, в соцсети.

Как известно, партия "За будущее" - политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, официально партию возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица. Сам Коломойский не фигурирует в рекламной кампании этой политической силы.

Как установили журналисты, партия "За будущее" на втором месте по затратам на рекламу в Киеве. По подсчетам СМИ, эта партия уже потратила на билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве около 14,5 млн грн. При этом в партии "За будущее" отказались раскрыть, откуда взяли средства, которые вложили в рекламу.

Напомним, 18 июня 2020 года народный депутат Игорь Палица возглавил партию "За будущее", которая ранее называлась "Украина будущего".