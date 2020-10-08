Атака на партию "За будущее". В Киеве ночью расклеили баннеры с Коломойским (фото)
На Парковой дороге в Печерском районе Киева неизвестные заклеили ситилайты плакатами с рекламой партии "За будущее" с фотографией олигарха Игоря Коломойского, пишет Gazeta.ua .
Фото ситилайтов появились сегодня, 8 октября, в соцсети.
Как известно, партия "За будущее" - политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, официально партию возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица. Сам Коломойский не фигурирует в рекламной кампании этой политической силы.
Как установили журналисты, партия "За будущее" на втором месте по затратам на рекламу в Киеве. По подсчетам СМИ, эта партия уже потратила на билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве около 14,5 млн грн. При этом в партии "За будущее" отказались раскрыть, откуда взяли средства, которые вложили в рекламу.
Напомним, 18 июня 2020 года народный депутат Игорь Палица возглавил партию "За будущее", которая ранее называлась "Украина будущего".
- Как заявил известный бизнесмен Геннадий Корбан в интервью СМИ, по существенным финансовым вливаниям в партию "За будущее" стоит олигарх Игорь Коломойский. Также Корбан предположил, что избирательная кампания для "За будущее" обойдется в около $ 40 млн.
- К слову, партия "За будущее" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомощи" Сергея Гусовского.
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