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Espreso.tvОбществоЗеленский прилетел в Британию, чтобы подписать соглашение о стратегическом партнерстве

Зеленский прилетел в Британию, чтобы подписать соглашение о стратегическом партнерстве


фото: president.gov.ua
Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Также подпишут ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны.

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Предусмотрена аудиенция Зеленского и Елены Зеленской с Герцогом Уильямом и Герцогиней Кэтрин.

Президент также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Линдси Гойлом. Также он посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

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