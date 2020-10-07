Зеленский прилетел в Британию, чтобы подписать соглашение о стратегическом партнерстве
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Также подпишут ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны.
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Предусмотрена аудиенция Зеленского и Елены Зеленской с Герцогом Уильямом и Герцогиней Кэтрин.
Президент также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Линдси Гойлом. Также он посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.
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