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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил

За прошедшие сутки оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил

Во вторник, 6 октября, российские войска в зоне проведения Операции Объединенных сил дважды нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Захватчики вели неприцельный огонь из подствольного гранатомета у Зайцево, а также били из стрелкового оружия вблизи Водяного.

"Враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе ООС.

6 октября боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

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