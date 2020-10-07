Из-за замечания об отсутствии маски: в Амстердаме пассажир автобуса покусал водителя

Об этом сообщает телерадиокомпания NOS , передает "Европейская правда".

"67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Поэтому пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, повалил наземь и бил ногами", - говорится в сообщении.

После нападения водителя на скорой доставили в больницу - у ного выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушибы ребра и разбито лицо.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Амстердамская компания общественного транспорта GVB объявила, что водитель сейчас уже выписан домой.

"У нас есть еще более четкие снимки из автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама", - сказал представитель полиции.

Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев.

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