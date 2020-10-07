Из-за госдолга и валютных интервенций: международные резервы Украины за месяц сократились почти на 9%, - НБУ

7 октября, 2020, 12:39

Международные резервы Украины в сентябре сократились на 8,7% и составили $ 26,5 млрд в эквиваленте

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября международные резервы Украины по предварительным данным составили $ 26,5 млрд в эквиваленте. В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

По информации НБУ, динамику резервов в течение сентября определяли, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом. Так, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил $2,6 млрд в эквиваленте.

В частности, $2,2 млрд были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, $417 млн - на выполнение обязательств перед Международным валютным фондом, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления составили $ 445 млн.

Другим фактором уменьшения международных резервов стали операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что всего в сентябре спрос на валюту превышал предложение вследствие оживления деловой активности, в частности активизации импортеров и компаний, покупавших валюту для выплат по внешним долгам.

"Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк выходил с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили $ 231,5", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на уменьшение международных резервов Украины повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. Так, отмечается, что в прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $105,7.

В общем, отметили в пресс-службе, текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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