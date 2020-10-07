Взрыв на Позняках: пострадавшие смогут забрать вещи из уцелевших квартир

Об этом рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на встрече в Дарницкой райгосадминистрации, передает 5 канал .

"Вещи пострадавшим от взрыва газа в доме на Позняках начнут доставать уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Укрепительные конструкции начнут устанавливать в пятницу. На монтаж потребуется три дня, обещают закончить за выходные. Если не будет сдвигов - жители будут писать обращение на имя президента. Ожидается, что это поможет ускорить процесс.

Заместитель городского головы Петр Пантелеев рассказал, что в понедельник, 12 октября, уже будет информация по оформлению почтовых адресов. Готовые для получения адресов - не все дома, в которых пострадавшим выдали квартиры. А оформить право собственности можно только на квартиру в доме с адресом.

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