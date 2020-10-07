Взрыв на Позняках: пострадавшие смогут забрать вещи из уцелевших квартир
Об этом рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук на встрече в Дарницкой райгосадминистрации, передает 5 канал .
"Вещи пострадавшим от взрыва газа в доме на Позняках начнут доставать уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.
Укрепительные конструкции начнут устанавливать в пятницу. На монтаж потребуется три дня, обещают закончить за выходные. Если не будет сдвигов - жители будут писать обращение на имя президента. Ожидается, что это поможет ускорить процесс.
Заместитель городского головы Петр Пантелеев рассказал, что в понедельник, 12 октября, уже будет информация по оформлению почтовых адресов. Готовые для получения адресов - не все дома, в которых пострадавшим выдали квартиры. А оформить право собственности можно только на квартиру в доме с адресом.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой , 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00.
- Основной версией взрыва в доме на Позняках в столице полиция называет взрыв газовой смеси .
- По состоянию на утро 23 июня спасатели обнаружили тела 5 погибших в результате взрыва людей.
- Основной версией о причинах взрыва в жилой многоэтажке на Позняках в Киеве следствие считает нарушение технологии поверки счетчиков сотрудниками компании "Киивмиськгаз".
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