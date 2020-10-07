В Великобритании создадут должность спецпосланника по вопросам торговли с Украиной, - посол

7 октября, 2020, 10:39

Специальным посланником премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Украиной станет баронесса Мейер

Об этом в колонке "Украинской Правды" написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"У Британии отныне будет специальный посланник премьер-министра по вопросам торговли с Украиной, баронесса Мейер. Это еще одно свидетельство важности нашего двустороннего экономического сотрудничества", - написала Симмонс.

Посол также объяснила содержание нового "Договора о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", который будет заключен между Великобританией и Украиной на этой неделе.

"Обе стороны обязуются отстаивать экономические принципы, права человека и основные свободы, а также международный правопорядок для сохранения мира. Одним из важных пунктов, зафиксированных в документе, является полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметила Симмонс.

Она добавила, что это будет первая двусторонняя торговая сделка Британии с Украиной, определяющая правила, согласно которым компании и предприниматели в Украине могут продавать свои товары и услуги в Великобритании и наоборот.

По ее словам, договор также охватывать экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда и глобальные задачи борьбы с изменением климата.

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