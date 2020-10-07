В Украине - новый антирекорд заражений коронавирусом: 4753 случая в течение суток

7 октября, 2020, 09:14

По состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине зафиксировано 239 337 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 4597 - летальные, 105 970 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 6 октября было зафиксировано 4753 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом. Кроме того, 77 пациентов умерли, 2569 - выздоровели.

По регионам заболеваемость происходит следующим образом:

- Винницкая область - 7074 случая;

- Волынская область - 9037 случаев;

- Днепропетровская область - 7688 случаев;

- Донецкая область - 4824 случая;

- Житомирская область - 7221 случай;

- Закарпатская область - 10 373 случая;

- Запорожская область - 4862 случая;

- Ивано-Франковская область - 14 562 случая;

- Кировоградская область - 1215 случаев;

- г. Киев - 25474 случая;

- Киевская область - 10 291 случай;

- Львовская область - 21 696 случаев;

- Луганская область - 1394 случая;

- Николаевская область - 4025 случаев;

- Одесская область - 15 337 случаев;

- Полтавская область - 3497 случаев;

- Ривненская область - 13 532 случая;

- Сумская область - 5885 случаев;

- Тернопольская область - 14 737 случаев;

- Харьковская область - 22 136 случаев;

- Херсонская область - 1591 случай;

- Хмельницкая область - 7473 случая;

- Черновицкая область - 15 589 случаев;

- Черкасская область - 4917 случаев;

- Черниговская область - 4907 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 октября в Центр поступило 5286 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 307 047 сообщений о подозрении на COVID-19.

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