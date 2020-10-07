В Украине начали производить высококачественные защитные костюмы для медиков, - Марина Порошенко
Об этом сообщила Марина Порошенко, побывавшая на производстве.
Новейшее оборудование предприятие закупило благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.
Как сообщила Марина Порошенко, компания Рошен уже внесла предоплату на изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет, отметила Порошенко.
"Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам: мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией", - отмечает Марина Порошенко.
С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей уязвимых категорий.
Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.
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