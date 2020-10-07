В Украине 42% населения положительно относится к России, - опрос

7 октября, 2020, 13:04

По результатам опроса Киевского международного института социологии, количество украинцев, которые положительно и отрицательно относятся к России, почти одинакова - по 42%, с февраля количество тех, кто положительно относится к РФ, снизилось на 12%, а тех, кто негативно, - увеличилась на 9

Об этом говорится в исследовании, проведенном КМИС 12-16 сентября.

В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относились к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились.

Отмечается, что отношение украинцев к России значительно ухудшилось по сравнению с февралем 2020 года. Тогда к России положительно относились 54% опрошенных. В то же время в феврале 2020-го об отрицательном отношении к России заявили 33% опрошенных. Количество неопределившихся за 8 месяцев возросло с 13 до 16 процентов.

По сравнению с сентябрем 2019-го и февралем 2020 года уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. Количество желающих иметь закрытые границы с Россией составляет 39%, а количество тех, кто хочет независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 51%.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) с 12 до 16 сентября 2020 года провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4% - для показателей, близких к 10%.

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