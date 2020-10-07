В Сумах офис ОПЗЖ неизвестные облили краской
7 октября, 2020, 15:03
В ночь с 6 на 7 октября в Сумах облили краской офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщил пресс-секретарь областной Нацполиции Владимир Крупецкий в комментарии Общественном.
"В 7:00 поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, которые арендует политическая партия. По факту проводим проверку ", - сказал он.
Руководитель Сумской областной организации ОПЗЖ, чья реклама окна и были облиты красной краской, Александр Стрельченко, обвиняет праворадикалов, но кого именно - не называет.
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