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Espreso.tvОбществоВ Сумах офис ОПЗЖ неизвестные облили краской

В Сумах офис ОПЗЖ неизвестные облили краской


фото: СТС
В ночь с 6 на 7 октября в Сумах облили краской офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщил пресс-секретарь областной Нацполиции Владимир Крупецкий в комментарии Общественном.

"В 7:00 поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, которые арендует политическая партия. По факту проводим проверку ", - сказал он.

Руководитель Сумской областной организации ОПЗЖ, чья реклама окна и были облиты красной краской, Александр Стрельченко, обвиняет праворадикалов, но кого именно - не называет.

 

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