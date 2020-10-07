В Сумах офис ОПЗЖ неизвестные облили краской

7 октября, 2020, 15:03

В ночь с 6 на 7 октября в Сумах облили краской офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщил пресс-секретарь областной Нацполиции Владимир Крупецкий в комментарии Общественном.

"В 7:00 поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, которые арендует политическая партия. По факту проводим проверку ", - сказал он.