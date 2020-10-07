В США от рака в 65 лет умер выдающийся гитарист Эдди Ван Гален

7 октября, 2020, 08:17

Известный рок-гитарист Эдди Ван Гален умер в возрасте 65 лет от рака горла

Об этом сообщил в Twitter его сын Вольф Ван Хален.

"Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Гален, утром проиграл длительную и непростую борьбу с раком (горла, - ред.)", - написал он.

Ван Гален - американский гитарист. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen, которая стала популярной в конце 1970-х - 1980-х годах. Его признают одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Группа Van Halen только в США продала около 56 млн альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump.