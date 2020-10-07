В сборной Украины показали, как 45-летний Шовковский готовится к игре с Францией

7 октября, 2020, 17:50

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский провел последнюю тренировку перед матчем с Францией, на который он попал в заявку

Видео обнародовал пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в YouTube.

На видео Александр Шовковский проводит тренировки реакции с Георгием Бущаном, который сегодня должен защищать ворота сборной Украины в товарищеском матче против Франции в Сен-Дени.

Шовковский попал в заявку команды из-за коронавируса, который обнаружили у трех голкиперов команды - Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькова.

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