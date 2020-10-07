В сборной Украины показали, как 45-летний Шовковский готовится к игре с Францией
7 октября, 2020, 17:50
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский провел последнюю тренировку перед матчем с Францией, на который он попал в заявку
Видео обнародовал пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков в YouTube.
На видео Александр Шовковский проводит тренировки реакции с Георгием Бущаном, который сегодня должен защищать ворота сборной Украины в товарищеском матче против Франции в Сен-Дени.
Шовковский попал в заявку команды из-за коронавируса, который обнаружили у трех голкиперов команды - Андрея Пятова, Андрея Лунина и Юрия Панькова.
- Напомним, 4 октября Андрей Пятов и Тарас Степаненко заболели COVID-19 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко констатировал, что сборная Украины перед игрой с Францией находится в тяжелом кадровом положении из-за вспышки коронавируса.
- В итоге, ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку на товарищеский матч против Франции.
- 7 октября больной коронавирусом голкипер сборной Украины Андрей Пятов поддержал партнеров по команде перед товарищеским матчем против Франции.
- Сам Александр Шовковский выразил надежду, что ему не придется выходить на поле в товарищеской игре с Францией.
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