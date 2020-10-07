В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ, - СМИ

7 октября, 2020, 10:39

В Крыму горит санаторий "Ялта", находящийся в ведомстве Министерства обороны России

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на крымские и российские СМИ.

"Сейчас горит обшивка между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория на площади примерно 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.