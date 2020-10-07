 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ, - СМИ

В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ, - СМИ

В Крыму горит санаторий "Ялта", находящийся в ведомстве Министерства обороны России

Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на крымские и российские СМИ.

"Сейчас горит обшивка между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория на площади примерно 1000 кв. м", - говорится в сообщении.

Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать