В оккупированном Крыму горит санаторий Минобороны РФ, - СМИ
7 октября, 2020, 10:39
В Крыму горит санаторий "Ялта", находящийся в ведомстве Министерства обороны России
Об этом сообщает Крим.Реалии со ссылкой на крымские и российские СМИ.
"Сейчас горит обшивка между 8 этажом и кровлей в корпусе санатория на площади примерно 1000 кв. м", - говорится в сообщении.
Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет.
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